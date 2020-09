Temptation Island 2020, Speranza consolata da Alessia Marcuzzi: “sei bella” | Video Witty Tv

Speranza è in crisi a Temptation Island 2020 per i comportamenti del fidanzato Alberto. Alessia Marcuzzi allora decide di entrare nel villaggio delle fidanzata per consolarla. “Non credo di meritare questo. Non mi sono mai amata e messa al primo posto, mi sentivo sempre quella brutta rispetto a lui…” dice Speranza, ma la Marcuzzi la consola: “ma quando mai? Che sei bella come il sole”. Per Speranza però le sorprese non sono finite; poco dopo, infatti, viene chiamata nel pinnettu per vedere un video del fidanzato che gioca con Nunzia tra frasi dolci e palpatine. Anche le altre fidanzate sono senza parole: “fa schifo” e “è una mer*a“!

Ecco il video Witty Tv con il confronto tra Alessia Marcuzzi e Speranza che si ritrovano come due amiche.

