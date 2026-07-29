temptation-island,-ancora-critiche-per-bisciglia:-“non-deve-intervenire”

(Adnkronos) –

Filippo Bisciglia ancora nella bufera. A poche ore dall’ultima e attesissima puntata di Temptation Island, che andrà in onda oggi, mercoledì 29 luglio, il conduttore si deve difendere da accuse di parzialità durante i falò di confronto, con una vera e propria shitstorm scoppiata sui social. Dopo il ‘contestato’ scontro tra Soraya e Cristian, dove Bisciglia è stato accusato di aver preso le parti della ragazza, anche oggi a tenere banco è il comportamento del conduttore, giudicato troppo “interventista” anche durente i falò di Giovanni-Sabrina e Danilo-Francesca.

“Gli interventi di quest’anno sono stati imbarazzanti”, ha scritto un utente sotto l’ultimo post Instagram pubblicato da Bisciglia, che esultava per il record di ascolti dell’ultima puntata, “o critichi entrambi spingendo ENTRAMBI a riflettere sui propri errori, o non intervieni. Criticare Cristian senza dire una mezza parola a Soraya, Sabrina o Francesca è inammissibile”.

“Filippo però posso dirti che quest anno non ti ho riconosciuto in diverse occasioni? Però vabe sei fantastico lo stesso”, scrive un’altra fan nel programma, che comunque non ha perso l’affetto verso Bisciglia. “Filippo però quest’anno anche meno….non puoi difendere Sabrina dai”, è il pensiero di un altro utente, decisamente più critico dopo l’ultimo falò.

A scatenare tutto, il falò di confronto tra Cristian e Soraya, uno dei più accesi dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo alcuni commenti, l’atteggiamento del conduttore, che dovrebbe mantenere un ruolo terzo e imparziale, in particolare nei momenti decisivi e delicati come i falò di confronto, è stato “eccessivamente insistente”. Senza troppi giri di parole, nel corso del falò è sembrato che Soraya avesse più spazio per esprimere il suo punto di vista.

Nel corso del percorso nel programma Soraya ha più volte tirato in ballo il tema dei soldi nella coppia citando, per esempio, la maschera di Spiderman comprata da Cristian e i soldi prestatogli per l’affitto. Tuttavia, quando durante il falò Cristian ha ‘osato’ nominare i soldi allora lei gli ha criticato di essere troppo legato ai soldi. Bisciglia, dandole ragione, aveva quindi invitato Cristian a cambiare il discorso. E questo è accaduto più volte nel corso del confronto.

Dinamica simile, secondo il pubblico, si sarebbe verificata anche durante il precedente falò tra Iris e Andrea, dove è sembrato ai telespettatori che il conduttore incoraggiasse lei a perdonare il compagno, nonostante i tradimenti e le mancanze di rispetto emersi durante il percorso.