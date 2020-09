Temptation Island, Anna rifiuta il falò di confronto con Gennaro. Lui lascia il programma, ma… | Video Witty Tv

A Temptation Island, Anna rifiuta il falò di confronto con Gennaro che decide di lasciare il programma da solo. ”

“Sono stanca di essere un suo burattino” dice Anna che parlando del fidanzato Gennaro dice “ma chi cazz si crede di essere. Non ho intenzione di fare quello che vuole lui. Io decido di fare io quello che voglio“.

Ecco il video Witty Tv con Anna che rifiuta il falò di confronto con il fidanzato Gennaro.

Gennaro è davvero molto infastidito dal comportamento di Anna e, dopo aver saputo del rifiuto del falò di confronto, si sfoga con gli altri fidanzati. “Lei non dovrebbe parlare, dovrebbe stare zitta e baciare a terra. Mia madre e le mie sorelle hanno portato un negozio avanti e hanno portato avanti anche la casa. Loro sono donne, non lei” dice Gennaro che sul finale conclude – “mi faccio schifo io prima per stare con una persona del genere. Una donna non si comporta così, io non voglio una ragazzina ma vogliono una donna“.

Ecco il video Witty Tv con lo sfogo di Gennaro che, venuto a conoscenza del rifiuto della fidanzata Anna, decide di lasciare il villaggio dei fidanzati.

continua a leggere sul sito di riferimento