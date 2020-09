Temptation Island, Carlotta: “voglio capire se Nello è innamorato di me” | Video Witty Tv

Carlotta è una delle protagoniste di Temptation Island 2020. La fidanzata di Nello è come un raggio di sole all’interno del villaggio dei fidanzati e la sua allegria e spensieratezza sono lodate anche dal popolo dei social che sono tutte dalla sua parte.

Non solo, Carlotta durante la puntata di Temptation Island viene chiamata nel falò per vedere un video di Nello. Il fidanzato si lascia andare ad una serie di confessioni sulla sua storia e sulla questione matrimonio: “deve essere tutto perfetto, tutto il contesto e deve essere per tutta la vita“. Allora la tentatrice Emanuela parlandogli dice “ti vedo come uno spirito libero, secondo me a te la parola spaventa“. Dal canto suo Carlotta è sempre più in crisi al punto da arrivare a dire: “io voglio capire se Nello è veramente innamorato di me”.

Ecco i video Witty Tv dedicati alla coppia di Nello e Carlotta.

