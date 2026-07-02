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Temptation Island, cosa è successo nella puntata di ieri: la fuga di Gabriele e la scoperta di Alessandra
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Temptation Island, cosa è successo nella puntata di ieri: la fuga di Gabriele e la scoperta di Alessandra

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(Adnkronos) –
È solo la seconda puntata, ma a Temptation Island è già tempo di falò di confronto. Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 1 luglio, sono emersi i problemi di quattro coppie: Giovanni e Sabrina, Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, e, infine, Sara e Gabriele, arrivati ormai a un punto di non ritorno. 

La prima puntata si era conclusa con la richiesta di Giovanni di un falò di confronto anticipato con la fidanzata Sabrina, dopo averla vista avvicinarsi al single Lory e aver capito che in un contesto senza telecamere, probabilmente lo avrebbe già baciato. Ma Sabrina non si è presentata al falò, costringendo Giovanni a tornare nel villaggio dei fidanzati, ancora più deluso e amareggiato. 

 

 

La vera svolta della puntata, però, è arrivata con Alessandra e Rosario. Tra le tentatrici di questa edizione, c’è la single Giada, che in passato aveva avuto un flirt con Rosario. Il ragazzo ha ammesso, convinto di non essere ascoltato, di aver incontrato Giada più volte quando era già fidanzato con Alessandra. Come se non bastasse, il ragazzo ha accusato la fidanzata, nel capanno, di essere sempre senza soldi. Tanto è bastato per spingere Alessandra a chiedere un falò di confronto. Ma anche Rosario, così come Sabrina, ha rifiutato, convinto che per capire a che punto sia la loro relazione serve più tempo. 

 

 

La puntata è stata un’occasione per conoscere meglio la coppia formata da Soraya e Cristian. Lei ha confessato di non sapere più se è innamorata del suo fidanzato, anche perché sente di non condividere con lui interessi o obiettivi. Soraya ha accusato Cristian di “approfittare” della relazione perché il padre di lei è anche il suo datore di lavoro. Nonostante lavori e viva da solo, Cristian non “sa essere responsabile”. Soraya si è avvicinata al single Dimitri, suscitando una forte gelosia in Cristian. Ma per ora resiste. 

 

 

Alla fine, è il turno di Sara e Gabriele, il più atteso di tutta la puntata. Lui ha perso il controllo ieri fuggendo dal villaggio dopo aver visto un video in cui Sara si avvicina sempre di più al single Andre. I due dormono insieme, lei gli fa i massaggi e fanno il bagno insieme di notte, superando un limite che la coppia aveva stabilito prima di partecipare nel programma. Accecato dalla rabbia e dalla gelosia, Gabriele decide così di fuggire per raggiungere il villaggio delle fidanzate e affrontare il single Andre soprannominandolo “Hulk” e invitandolo a un confronto, ma il single non si è avvicinato. Gabriele poi è tornato nel suo villaggio chiedendo immediatamente il falò di confronto. Se Sarà accetterà, lo scopriremo nella prossima puntata.  

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