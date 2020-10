Temptation Island, Davide e Serena un mese dopo: “stiamo bene” | Video Witty Tv

Davide e Serena dopo il falò di confronto a Temptation Island 2020 si ritrovano un mese dopo: come sono andate le cose?

“Ho accettato il compromesso di come lei è fatta”– racconta Davide, ma Alessia Marcuzzi prende la parola: “non potevo giudicare, ma alcune parole che hai utilizzato erano un pò medioevali. Oggi posso dirtelo”.

Non solo, la conduttrice poi domanda a Serena: “hai sentito il single Ettore?”. La ragazza non si tira indietro nel risponderle: “c’è stato un messaggio ma giusto per sapere come stavo”. Sul finale i buoni propositi di Davide per il futuro: “mi auguro di avere sempre la lucidità, di cercare sempre di star bene e far star bene l’altra persona, voglio stare bene. E’ una cosa reciproca, poi le cose se devono venire vengono da sè”.

Ecco il video Witty Tv con il confronto di Davide e Serene un mese dopo a Temptation Island 2020.

