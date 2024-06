temptation-island,-ecco-la-prima-coppia-destinata-a-scoppiare:-chi-sono-siria-e-matteo

BOLOGNA – Lei ha perso 85 chili e ora che è una persona diversa ha “una voglia matta di divertirsi” e vuole anche farsi vedere per come è diventata. Lui, dal canto suo, è rimasto spiazzato dalla scelta di lei di scrivere al programma ed è (era) convinto che nel loro rapporto vada “tutto bene”. Andare sull’isola non potrà che far loro male, malissimo. È un finale già scritto, par di capire, quello di Siria e Matteo: sono la prima coppia che viene presentata ufficialmente della nuova edizione Temptation Island (che inizia il 13 giugno e proprio in queste ore sta iniziando a diffondere i nomi dei concorrenti) e parte con premesse molto solide per questo “viaggio nei sentimenti”.

Lei ha vissuto una rivoluzione: “Fino a due anni fa pesavo 130 chili e ho perso 85 chili“, racconta la ragazza. Probabile voglia rivoluzionare anche il compagno. Le premesse sembrerebbero queste. I due stanno insieme da sette anni e le immagini mostrate nella presentazione rilanciano una Siria completamente diversa, e non solo come questione di linea. Anche il look, il trucco e la cura dell’apparenza sono molto diverse. “Ora voglio solo divertirmi e far vedere come sono diventata“, dice lei. Difficile immaginare una sopravvivenza per Matteo e per i loro sette anni d’amore.

Siria, che di anni ne ha 22, gli 85 chili che ha perso li ha persi tutti negli ultimi due anni: da 130, è arrivata a pesarne 45. Si è rivolta a Temptation Island perchè sente che la sua relazione arrivata a un bivio “Sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene. Fino a due anni fa pesavo 130 chili e ho perso 85 chili”. Un cambiamento di vita drastico, che ha inciso anche sul suo modo di affrontare la vita: “Oggi ho una voglia matta di divertirmi, oltre che di far vedere quello che sono oggi“.

Matteo ha incassato, malamente, il colpo: “Me la guardano tutti, le ronzano di più intorno. Questa cosa mi dà molto fastidio”, ammette il fidanzato Matteo. Non ha condiviso la scelta di andare al reality: “Io non volevo partecipare, sono rimasto molto sorpreso quando lei ha scritto al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene per me”, ammette Matteo. Sull’isola, dove lei trascorrerà le sue giornate insieme agli aitanti ‘tentatori’, la coppia resisterà o scoppierà definitivamente? Si vince facile.

L’articolo Temptation island, ecco la prima coppia destinata a scoppiare: chi sono Siria e Matteo proviene da Agenzia Dire.

