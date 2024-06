BOLOGNA – Lei lo ha già lasciato due volte, in meno di due anni, tradendolo con un altro uomo, lo stesso in entrambe le occasioni. A lui, però, aveva detto di sentirsi “confusa” sui suoi sentimenti. Anche la terza coppia in gara a Temptation Island, formata da Christian e Ludovica, è già una garanzia. I loro nomi e il video di presentazione sono stati diffusi oggi. Si tratta della terza coppia in gara, dopo Siria e Matteo (lei con 85 chili in meno e solo voglia di divertirsi e farsi vedere) e dopo Jenny e Tony (dove lui è stato beccare a chattare con un’altra e ha detto che gli avevano hackeratp il profilo).

LEGGI ANCHE: Temptation island, ecco la prima coppia destinata a scoppiare: chi sono Siria e Matteo

LEGGI ANCHE: Temptation island, c’è anche il genio del ‘Mi hanno hackerato il profilo’

A chiamare il programma (in partenza la prossima settimana su Canale 5) nel caso di Christian e Ludovica è stato Christian, che ha 34 anni. Che dice: “Se l’ho perdonata è perchè sono innamorata di lei, ora voglio capire se anche per lei è la stessa cosa”. Sicuro di volerlo sapere Christian? Ludovica, due grandi occhi azzurri sgranati, nella breve clip di presentazione che è stata pubblicata sui social non dice una parola. Sorride, guarda Christian e niente più.

L’articolo Temptation Island, ecco la terza coppia: Ludovica lo ha già tradito (2 volte) ma lui la ama proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it