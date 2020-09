Temptation Island, Gennaro e Anna frecciate a distanza: “non sono un mostro!” | Video Witty Tv

Gennaro e Anna a Temptation Island 2020 continuano a lanciarsi frecciate a distanza senza disdegnare però le attenzioni di Giulia e Mario. Nel primo video Anna si ritrova ad ascoltare delle parole davvero pesanti da parte del fidanzato che, ancora una volta, parla di soldi e di come la fidanzata gli faccia i conti in tasca. Dal canto suo Anna dal pinnettu replica dicendo: “perché non li sai gestire”. La situazione però cambia quando Gennaro vede la fidanzata Anna vicinissima al single Mario e in particolare quando la ragazza confessa “C’è chi le donne le tratta come una colf e chi con dignità”. Gennaro va su tutte le furie ed è pronto a chiedere un falò di confronto immediato.

Sopra e sotto i video Witty Tv dedicati alla coppia formata da Anna e Gennaro a Temptation Island.

Intanto Anna nel villaggio delle fidanzate parlando di Gennaro dice: “lui mi ha portato qui per mostrare a tutti che io sono un mostro“. La situazione cambia quando Anna è chiamata a vedere i video del fidanzato Gennaro sempre più vicino alla single Giulia. La sosia di Elodie ha fatto breccia nel cuore Gennaro che senza mezzi termini confessa ad un compagno di avventura “mi piace tanto”. I due si scambiano parole, sguardi e tenerezze al punto che Gennaro parlando di Giulia dice: “io una donna come lei vorrei, perché lei ha fatto tanti sacrifici“.

