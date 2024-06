temptation-island,-lei-corre-da-lui-e-la-coppia-viene-squalificata.-e-chi-dimentica-ciro-petrone?

BOLOGNA – Stanca e sotto pressione per le immagini che continuavano ad arrivare del fidanzato in compagnia di una bella tentatrice, aveva chiesto il falò di confronto immediato. Ma quando lui non ha accettato, lei ha scavalcato le recinzione tra i due villaggi ed è corsa per incontrarlo e dirgliene quattro faccia a faccia. Questa ‘scorribanda’ improvvisata avrebbe causato la squalifica a una delle coppie della trasmissione Temptation Island, che partirà su canale 5 il 27 giugno.

TANTI VIDEO, TROPPI VIDEO

A questa fidanzata, di cui ancora non si sa il nome, non sarebbero andati giù i tanti video arrivati dall’altro villaggio, in cui si vedeva il fidanzato in dolce compagnia di una delle tentatrici. Al momento la notizia è stata anticipata dal alcuni giornali di gossip ma non è stata confermata dal programma. Non si sa si quale coppia si tratterebbe nè se i fatti siano andati esattamente così.

LA FOLLE CORSA DI CIRO PETRONE NEL 2019

Del resto, come dimenticare la folle corsa di Ciro Petrone (quest’anno in gara al Grande fratello) che nell’edizione 2019 di Temptation Island si mise a correre, scavalcando recinzioni e passando dal mare, per arrivare al cospetto della sua fidanzata Federica, che voleva rivedere a tutti i costi e da cui non riusciva più a stare lontano. Nella sua folle corsa, ribattezzata la “corsa dell’amore”, schivò anche diverse persone dello staff del programma che stavano cercando di fermarlo. Arrivato da lei, alquanto stupita, l’aveva abbracciata e col fiatone le aveva detto: “Non ce la faccio più”.

https://youtu.be/GgxJ9sKGvyg?si=ZYCADPkPGebYmFB4

