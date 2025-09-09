martedì, 9 Settembre , 25

Tumori testa-collo, torna la campagna di prevenzione europea ‘Make Sense’

(Adnkronos) - Oltre 140 centri sanitari distribuiti su...

Sarabanda stasera 9 settembre, è sfida fra campioni: le anticipazioni

(Adnkronos) - Stasera, martedì 9 settembre, e domani,...

Come e perché si è arrivati alla fine dell’era Mediobanca?

(Adnkronos) - Mediobanca è stata conquistata da Mps....

La stagione nera del ‘Mare di Roma’, a Ostia e Castelporziano presenze in calo del 20%

(Adnkronos) - Stabilimenti chiusi, spiagge libere a singhiozzo,...
temptation-island,-lunedi-15-settembre-la-puntata-speciale:-le-anticipazioni
Temptation Island, lunedì 15 settembre la puntata speciale: le anticipazioni

Temptation Island, lunedì 15 settembre la puntata speciale: le anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDOTemptation Island, lunedì 15 settembre la puntata speciale: le anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Torna Temptation Island 2025 su Canale 5. Dopo il successo della scorsa edizione, conclusasi lo scorso 31 luglio con ascolti e numeri da record, il reality show torna in prima serata con uno speciale inedito. Il nuovo appuntamento intitolato ‘Temptation Island… e poi… e poi’ andrà in onda lunedì 15 settembre alle 21.20.  

Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, riporterà al centro dell’attenzione le sette coppie protagoniste della stagione conclusa, tra aggiornamenti e nuovi colpi di scena. Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio torneranno per raccontare cosa è successo dopo il reality.  

L’appuntamento è per lunedì 15 settembre alle 21.20 su Canale 5.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.