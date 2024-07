BOLOGNA – Temptation Island 2024 non sarà solo uno. Ma due: arriva, infatti, l’edizione autunnale che era stata prima annunciata e poi smentita e poi chissà, la cosa era rimasta nebulosa. Ebbene, ora invece è certo: l’annuncio è arrivato in diretta su Canale 5, quando in sovrimpressione durante la puntata è comparsa ripetutamente la scritta: “Temptation Island raddoppia“, con tanto di invito alle coppie che si vogliono candidare a farsi avanti e con l’appuntamento per il mese di settembre.

Il reality diventato famoso per accompagnare le coppie in “un viaggio dei sentimenti” (e spesso pure di corna) è appena iniziato nella sua edizione estiva (la prima puntata è andata in onda giovedì scorso, 27 giugno, mentre quella di stasera 4 luglio è la seconda puntata. Questa edizione estiva dovrebbe finire alla fine di luglio. In autunno, però, il reality che mette alla prova i fidanzati separandoli e facendoli vivere 24 ore su 24 con aitanti tentatori e tentatrici ripartirà in autunno.

L’articolo Temptation Island raddoppia: appuntamento a settembre, l’annuncio in diretta proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it