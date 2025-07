temptation-island-raddoppia,-l’annuncio:-due-nuove-puntate-la-prossima-settimana

(Adnkronos) – L’appuntamento con Temptation Island raddoppia, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Dalla prossima settimana, infatti, il programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda con due nuove puntate.

Durante il terzo appuntamento in onda stasera, giovedì 17 luglio, è comparso l’avviso in sovrimpressione: “Attenzione! La prossima settimana doppio appuntamento con Temptation Island, andrà in onda mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio in prima serata”. Decisione che segue il successo del programma che ha registrato ascolti record.

Temptation Island ha raggiunto nella scorsa puntata, giovedì 10 luglio, il 29,6% di share. Il viaggio nei sentimenti, in onda su Canale 5, ha conquistato 3.697.000 telespettatori. Anche la prima puntata del reality andata in onda, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5 ha vinto il prime time totalizzando 3.452.000 telespettatori e il 27,8% di share.