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Tende per strada, l’Iran si prepara ai funerali di Khamenei
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Tende per strada, l’Iran si prepara ai funerali di Khamenei

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Secondo le autorità attese milioni di persone

Teheran, 3 lug. (askanews) – File di tende sono state installate per le persone che arrivano da fuori Teheran, mentre in città si concludono gli ultimi lavori in strada e si allestiscono gli striscioni. L’Iran si prepara ai lunghi giorni di addio all’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso in un raid israeliano, all’inizio dell’attacco di Tel Aviv e Washington contro il Paese.Le autorità iraniane prevedono che il lutto pubblico e le grandi processioni attireranno milioni di persone prima della sepoltura della salma, esposta nella Grande Moschea.”Nel nostro quartiere, abbiamo preparato le nostre case a Teheran per accogliere coloro che vengono da fuori della capitale. Abbiamo preparato anche le moschee e le scuole”, dice una iraniana.”Saremo in moschea per rendergli l’ultimo omaggio ed esprimere la nostra gratitudine per la sua dedizione. Vogliamo anche dimostrare la nostra unità”, aggiunge un altro.Cerimonie e processioni continueranno fino al 9 luglio, quando Khamenei verrà sepolto nella sua città natale di Mashhad.

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