Tendopoli di San Ferdinando, Regione Calabria ne finanzierà la bonifica

REGGIO CALABRIA – “Insieme all’assessore Tilde Minasi, ho incontrato il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, e i sindaci di San Ferdinando, Andrea Tripodi, e di Gioia Tauro, Aldo Alessio, per un primo tavolo di confronto sulla tendopoli di San Ferdinando. La Regione Calabria è pronta a finanziare, attraverso l’utilizzo di specifici fondi comunitari, lo sgombro e la bonifica della tendopoli di San Ferdinando, e la parallela installazione, presso terreni di proprietà regionale, di moduli abitativi non permanenti che potranno essere usati in modo temporaneo dai migranti durante i mesi di lavoro nei campi”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine della riunione di oggi alla Cittadella regionale a Catanzaro.

“Questa sistemazione – ha aggiunto – avrà comunque nelle immediate vicinanze tutti i servizi necessari, gli uffici comunali, e i presidi permanenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Stop con le tendopoli e con i campi, il nostro progetto è quello di realizzare una soluzione abitativa momentanea ma allo stesso tempo sicura e dignitosa”.

