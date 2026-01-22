tennis,-a-melbourne-musetti-vince-il-derby-con-sonego

giovedì, 22 Gennaio , 26

Roma, 22 gen. (askanews) – Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro, batte Lorenzo Sonego ed è al terzo turno degli Australian Open per la seconda volta in carriera. Il carrarino ha sconfitto il torinese con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Sfiderà al prossimo turno uno tra Machac e Tsitsipas con l’obiettivo di raggiungere la sua prima seconda settimana agli Australian Open, unico Slam in cui non ci è ancora riuscito.

Anche Luciano Darderi è al 3° turno degli Australian Open per la prima volta in carriera (la terza in uno Slam). L’italoargentino ha sconfitto Sebastian Baez, numero 36 al mondo, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Affronterà Karen Khachanov per la prima volta a livello Atp.

Si è chiuso al secondo turno infine il cammino di Francesco Maestrelli agli Australian Open. A vincere è stato il 10 volte campione a Melbourne Park Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Il serbo, che conquista la 101^ vittoria agli Australian Open, è così per la 18^ volta al terzo turno dello Slam australiano: sfiderà l’olandese Botic Van de Zandschulp.

