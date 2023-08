Tennis, Agli Us open, fuori Tsitsipas. Avanti Djokovic

Il greco sconfitto a sorpresa dallo svizzero Stricker

Roma, 30 ago. (askanews) – La più bella ed emozionante partita d’inizio torneo regala allo svizzero Dominic Stricker, 21 anni compiuti e numero 128 del mondo, la più importante vittoria della carriera ottenuta battendo il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding, per 75 67 67 76 63 in 4 ore e 4 minuti di gioco. “Oggi – ha dichiarato Stricker – sono entrato in campo molto concentrato e mi sono sentito bene fin dal primo set. Alla fine è stata una battaglia durissima e sono super felice per aver vissuto questo momento. Mi godrò il resto di una giornata che non dimenticherò mai e voglio recuperare tutte le energie possibili per il match del prossimo turno. Non so come sono riuscito a vincere, recuperando da una situazione molto difficile. Ma in qualche modo ce l’ha fatta e ho continuato a giocare ad altissimo livello per tutta la partita. Sono senza parole, è stata una giornata bellissima”.

Continia la marcia di Novak Djokovic agli Us Open. Il campione serbo approda facilmente al terzo turno dopo aver battuto lo spagnolo Zapata Miralles con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-1. Nel prossimo match affronterà il connazionale Djere (numero 32).