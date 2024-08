tennis,-agli-us-open-spazzato-via-il-podio-olimpico-di-parigi

Sin dai primi turni il torneo ha mietuto vittime eccellenti

Roma, 31 ago. (askanews) – La caduta degli dei. O meglio, di quanti hanno disputato i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli Us Open hanno mietuto, sin dai primi turni, vittime eccellenti tra i protagonisti dei Giochi parigini spazzando via prima degli ottavi di finale il podio olimpico: Djokovic, Alcaraz, Musetti.

Novak Djokovic, oro al Roland Garros ha ceduto al terzo turno all’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del tabellone newyorkese. Carlos Alcaraz, finalista a Parigi è stato eliminato dall’olandese Botic van de Zandschulp al secondo turno. Fin qui la finale. Ma non va meglio per chi ha giocato per il bronzo con Musetti eliminato al terzo turno dallo statunitense Brandon Nakashima ed il canadese Auger-Aliassime fuori al primo turno dal ceco Jakub MenÜík.

Se arriviamo ai quarti di finale di Parigi, Stefanos Tsitsipas (battuto da Djokovic a Parigi) è stato eliminato al primo turno dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Sopravvivono a New York Alexander Zverev (battuto da Musetti), che giocherà gli ottavi contro Nakashima; Casper Ruud (superato da Auger-Aliassime) che giocherà contro Taylor Fritz e Tommy Paul (sconfitto da Alcaraz) che giocherà il terzo turno contro il qualificato Gabriel Diallo.

Anche il doppio d’oro Errani-Paolini cade. Finisce già al secondo turno lo Us Open in doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Sul cemento newyorkese le due azzurre, seste favorite del seeding (che a inizio mese a Parigi avevano conquistato il primo oro olimpico nella storia del tennis italiano), dopo il netto successo all’esordio sulla giapponese Kato e sulla cinese Yafan Wang, hanno ceduto per 76(3) 36 63, dopo oltre due ore ed un quarto di lotta, alla coppia formata dalla britannica Harriet Dart e dalla francese Diane Parry.