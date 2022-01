Battuti in semifinale il portoghese Ferreira Silva e il tedesco Stebe

A Pavel Kotov (nella foto) l’aria di Romagna porta bene. Il 23enne ragazzone russo vola in finale al Challenger Città di Forlì 3 battendo il portoghese Frederico Ferreira Silva 6-1 6-3 e bissando così la finale dello scorso dicembre, sempre sulla superfice hard indoor del Villa Carpena, quando superò l’azzurro Arnaboldi.

Per Kotov, numero 231 del mondo che a Forlì non è testa di serie, si tratta della terza finale nel circuito Challenger Atp (una vittoria e una sconfitta), raggiunta in carriera, ottenuta a Forlì, tra l’altro senza mai perdere un set.

Nell’altra semifinale rispetta i pronostici e la sua testa di serie n.2 il francese Quentin Halys, n.148 Atp. Piegato l’esperto tedesco Cedrik-Marcel Stebe (ex top 71 del mondo) in rimonta, 6-7 (6) 6-2 6-4, in poco più di due ore di gioco molto combattuti.

Domani la finale per il titolo del Challenger Città di Forlì 3 inizierà alle ore 16,30.

L’articolo Tennis, al Challenger Città di Forlì 3 in finale Kotov e Halys proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento