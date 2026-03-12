tennis,-alcaraz-ai-quarti-a-indian-wells,-fuori-djokovic

Roma, 12 mar. (askanews) – Carlos Alcaraz batte anche Casper Ruud ed è ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per il quinto anno consecutivo. Una grande prova da parte del numero 1 al mondo (nessuna chance di break concessa e 88% di punti vinti con la prima di servizio), che conquista così la 33^ vittoria consecutiva su cemento indoor e resta imbattuto in questo 2026. Ai quarti di finale, Carlos Alcaraz sfiderà Cameron Norrie. Già campione nel 2021 a Indian Wells, il britannico ha superato il qualificato australiano Rinky Hijikata in due set per 6-4, 6-2. Ai quarti anche Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 11, ha battuto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. Si è chiusa invece con la rimonta di Jack Draper la straordinaria sfida contro Novak Djokovic. Il match è finito con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 in due ore e 37 minuti di gioco in favore del britannico che, alla sesta partita dopo l’infortunio, continua così la difesa del titolo in quel di Indian Wells