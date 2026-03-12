giovedì, 12 Marzo , 26

Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: “Militari nei bunker, danni ma nessun ferito”

(Adnkronos) - La base Camp Singara di Erbil,...

Bologna-Roma, oggi Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna l'Europa League con gli ottavi...

Guerra Iran, ancora missili su Teheran. Raid di Israele su Beirut: otto morti

(Adnkronos) - La guerra tra Iran, Stati Uniti...

Pechino Express, al via oggi 12 marzo: coppie e anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, giovedì 12 marzo, comincia la...
HomeAttualitàTennis, Alcaraz ai quarti a Indian Wells, fuori Djokovic
tennis,-alcaraz-ai-quarti-a-indian-wells,-fuori-djokovic
Tennis, Alcaraz ai quarti a Indian Wells, fuori Djokovic
Attualità

Tennis, Alcaraz ai quarti a Indian Wells, fuori Djokovic

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 12 mar. (askanews) – Carlos Alcaraz batte anche Casper Ruud ed è ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per il quinto anno consecutivo. Una grande prova da parte del numero 1 al mondo (nessuna chance di break concessa e 88% di punti vinti con la prima di servizio), che conquista così la 33^ vittoria consecutiva su cemento indoor e resta imbattuto in questo 2026. Ai quarti di finale, Carlos Alcaraz sfiderà Cameron Norrie. Già campione nel 2021 a Indian Wells, il britannico ha superato il qualificato australiano Rinky Hijikata in due set per 6-4, 6-2. Ai quarti anche Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 11, ha battuto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. Si è chiusa invece con la rimonta di Jack Draper la straordinaria sfida contro Novak Djokovic. Il match è finito con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 in due ore e 37 minuti di gioco in favore del britannico che, alla sesta partita dopo l’infortunio, continua così la difesa del titolo in quel di Indian Wells

Previous article
Baseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti
Next article
Guerra Iran, ancora missili su Teheran. Raid di Israele su Beirut: otto morti

POST RECENTI

Attualità

Baseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti

Roma, 12 mar. (askanews) – L’Italia si qualifica ai quarti di finale del World Baseball Classic, chiudendo il girone a punteggio pieno. Dopo la vittoria...
Attualità

Basket, Italia femminile esordio ok nelle qualificazioni mondiali

Roma, 12 mar. (askanews) – Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove le azzurre hanno battuto le...
Attualità

La guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti – 12 marzo

Roma, 12 mar. (askanews) – Tredicesimo giorno della guerra in Iran, che infiamma tutta la regione mediorientale, la base italiana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno,...
Attualità

Missile contro la base italiana a Erbil, i militari nel bunker. Crosetto: stanno bene

Roma, 11 mar. (askanews) – Tredicesimo giorno della guerra in Iran, che infiamma tutta la regione mediorientale, la base italiana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.