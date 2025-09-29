tennis,-alcaraz-avanza-a-tokyo:-in-finale-trova-taylor-fritz

lunedì, 29 Settembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 29 set. (askanews) – Non è stata una semifinale semplice per Carlos Alcaraz al torneo ATP 500 di Tokyo: lo spagnolo, pur con qualche difficoltà, è riuscito a rimontare e battere Casper Ruud con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti. Con questo successo, Alcaraz raggiunge la nona finale consecutiva e la decima dell’anno  un’impresa che lo rende il primo tennista dopo Rafael Nadal nel 2017 a toccare quota dieci finali in una stagione.

In finale lo attende Taylor Fritz, che ha sconfitto in semifinale Jenson Brooksby con un doppio 6-4, conquistando così l’accesso all’ultimo atto del torneo come seconda testa di serie.

Il percorso dell’incontro con Ruud non è stato lineare: nel primo set Alcaraz è apparso nervoso e discontinuo, concedendo cinque palle break che non è riuscito a sfruttare, e cedendo il parziale al norvegese. Ma nel secondo set ha cambiato ritmo, ottenendo un break decisivo e portandosi in parità. Nel set decisivo ha dovuto fronteggiare momenti di difficoltà, annullare palle break e spingere con il suo talento per chiudere l’incontro. Tra i momenti salienti, una volée in tuffo che ha fatto alzare il pubblico in piedi.

Domani, dunque, Alcaraz cercherà il suo 24° titolo in carriera contro Fritz, in una sfida che potrà confermare la sua leadership nella corsa al tetto del mondo ATP.

