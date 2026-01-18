domenica, 18 Gennaio , 26
tennis,-alcaraz-avanza-agli-australian-open
Tennis, Alcaraz avanza agli Australian Open

Tennis, Alcaraz avanza agli Australian Open

AttualitàTennis, Alcaraz avanza agli Australian Open
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 gen. (askanews) – Carlos Alcaraz vince al debutto agli Australian Open. Impegnato nel 1° turno nel match che ha chiuso la sessione serale della Rod Laver Arena, lo spagnolo ha superato la wild-card australian Adam Walton, 81 del mondo. 6-3, 7-6, 6-2 i parziali in poco più di due ore di gioco per il n°1 del ranking. Al 2° turno sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, 102 del ranking, con cui ha vinto l’unico precedente a livello Atp.

Inizia con una rimonta l’Australian Open di Alexander Zverev. Finalista un anno fa a Melbourne Park, il tedesco cha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, 6-2. Avanti anche Sascha Bublik, che si libera con un triplo 6-4 dello statunitense Brooksby.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.