tennis,-alcaraz-parte-bene-a-miami,-fuori-ruud

Roma, 21 mar. (askanews) – Esordio convincente per Carlos Alcaraz al Miami Open. Il numero uno del mondo supera il brasiliano João Fonseca con un doppio 6-4, mostrando solidità e qualità nei momenti chiave. Lo spagnolo non ha mai perso il servizio e ha chiuso con 27 vincenti, centrando la tredicesima vittoria su tredici contro avversari più giovani. “Sono stato bravo nei momenti cruciali, rimanendo calmo e positivo”, ha spiegato a fine gara.

Giornata ricca di sorprese in Florida. Fuori il norvegese Casper Ruud, eliminato dallo statunitense Ethan Quinn in due set, nonostante sette set point sprecati nel secondo parziale. Esce anche il britannico Jack Draper, battuto dal potente americano Reilly Opelka, autore di 25 ace. Avanza invece il greco Stefanos Tsitsipas che elimina Alex De Minaur, mentre supera il turno anche Taylor Fritz dopo una sfida in tre set.