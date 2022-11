Tennis, anche Berrettini dà forfait in Coppa Davis

Dopo Sinner un altro ko ma Volandri non lo sostituisce

Roma, 20 nov. (askanews) – Matteo Berrettini non sarà disponibile per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Il tennista romano non si è ancora ripreso dall’infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo ATP di Napoli. Sarà comunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra.

Al suo posto il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, non ha convocato nessuno. La squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Gli Azzurri sono da ieri a Malaga.

“Ciao ragazzi – ha scritto sui sociale Verrettini – purtroppo l’infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis – ha scritto Berrettini con un post su Instagram . Personalmente giocare per l’Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie, come sempre, per l’affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto”.

“Ci dispiace moltissimo per l’assenza di Berrettini, che ha provato a recuperare fino all’ultimo momento dimostrando il suo attaccamento alla maglia della nazionale – le parole di Filippo Volandri – La sua assenza si somma a quella di Sinner, anche lui infortunato. Matteo sarà qui con noi da mercoledì per sostenere la squadra. Sono sicuro che sapremo far fronte a queste due perdite: i ragazzi daranno il massimo e tutti si faranno trovare pronti. Ho la fortuna di avere una squadra competitiva e di poter fare delle scelte a prescindere dalle assenze. Le avversarie che troveremo a Malaga sono forti. Gli USA, nostri rivali nei quarti, sono sicuramente una dei team più competitivi, ma noi li affronteremo con la consapevolezza di potercela giocare”.

