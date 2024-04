Tennis and Friends sbarca anche nelle piazze durante Internazionali Tennis

Con 15 giorni di visite gratuite

Roma, 23 apr. (askanews) – La Special Edition 2024 di Tennis and Friends – Salute e Sport, progetto che dal 2011 mira alla prevenzione sanitaria e alla diffusione dell’attività fisica, per la prima volta si sposta nelle piazze e negli ospedali di Roma, in concomitanza con uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno: gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico dal 6 al 19 maggio. Per oltre quindici giorni, lungo tutta la durata del Torneo, Tennis and Friends – Salute e Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Salute Lazio – Asl Roma 1, offrirà esami del sangue e visite specialistiche gratuite all’insegna delle direttrici cuore, alimentazione e sport. Slogan scelto per la serie di appuntamenti è “Una volée per la Salute: la prevenzione scende in campo”, per ribadire l’obiettivo di unire la promozione dello sport con l’attenzione verso il benessere fisico. Si parte venerdì 3 maggio con lo spazio allestito al Foro Italico, insieme a Donatori Nati, Associazione di donatori volontari della Polizia di Stato, per la donazione di sangue e plasma (dalle 07.00 alle 11.00) che, oltre a contribuire alla raccolta, dà la possibilità a chi dona di ricevere un controllo gratuito. L’impegno per la prevenzione prosegue nella giornata di sabato 4 maggio, nello spazio allestito presso la Grand Stand Arena, dove il personale sanitario della Asl Roma 1 offrirà screening oncologici e visite specialistiche per le malattie metaboliche, la cardiologia e l’alimentazione, a partire dalle ore 11.00, secondo le modalità di accesso stabilite dal Regolamento del Torneo (www.internazionalibnlditalia.com). Sempre durante la mattinata di sabato, verrà presentato il Tour 2024 di Tennis and Friends – Salute e Sport che toccherà le città di Torino, Roma e Napoli, alla presenza delle istituzioni e delle autorità politiche e militari, sul campo della Grand Stand Arena. A seguire, prenderà il via il Torneo degli Ambassador, con personaggi dello sport, della cultura e dello spettacolo. Il programma di visite continuerà per tutto il periodo fino al 19 maggio, negli open day messi a disposizione dalla Asl Roma 1 presso gli ambulatori di dietologia, malattie metaboliche (diabete e colesterolemia), cardiologia, odontoiatria, neurologia (cefalee), oncologia, melanoma oculare e il Punto informativo Anziani Team di Comunità.

In più, quest’anno Tennis and Friends – Salute e Sport si farà promotrice della prevenzione in una delle più belle piazze di Roma: Piazza del Popolo. Qui, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, a bordo del campo allestito dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, mentre un team di specialisti sarà a disposizione per eseguire gli screening gratuiti, le star del tennis degli Internazionali BNL d’Italia, i campioni dello sport e dello spettacolo si sfideranno nel I Trofeo “Una volée per la salute”. “Lo sport è una scuola di vita, una forza aggregante e sociale di grande importanza. Tennis and Friends – Salute e Sport è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un binomio indissolubile. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e influisce positivamente sui comportamenti sociali. Grazie al suo format originale Tennis and Friends – Salute e Sport è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione e la federazione che rappresento è sempre entusiasta di assecondare queste lodevoli iniziative”, spiega Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. “Anche quest’anno la Asl Roma 1 ha il piacere di coordinare l’azione della sanità pubblica all’interno della manifestazione che unisce Tennis and Friends – Salute e Sport. Entriamo in campo per ricordare a tutti che uno stile di vita corretto e una prevenzione costante sono il nostro miglior alleato per una vita sana. Iniziative come questa ci permettono di accendere un faro sull’importanza di una diagnosi precoce e tempestiva. Pensiamo ai percorsi gratuiti di screening oncologici, spesso sono l’unica strada per garantire una guarigione completa o una qualità di vita migliore. Il concetto da ribadire è che la prevenzione è fondamentale per il nostro benessere e la presenza di oltre quaranta operatori sanitari è la garanzia di un sistema pubblico vicino alle persone. Saremo al Foro Italico con la prevenzione oncologica, cardiologica, metabolica e con i nostri specialisti della nutrizione”, ricorda il dottor Giuseppe Quintavalle, Commissario straordinario della Asl Roma 1. “Le edizioni speciali di Tennis and Friends – Salute e Sport – afferma il professor Giorgio Meneschincheri, medico, fondatore e presidente della manifestazione – organizzate in concomitanza con i grandi eventi sportivi, come gli Internazionali BNL d’Italia, hanno l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone, di qualsiasi età, per diffondere l’informazione sugli stili di vita e sui rischi della sedentarietà. Quest’anno – sottolinea – per la prima volta, la manifestazione cambia il format: va incontro alla gente e si sposta nelle piazze e negli ambulatori della Capitale, per rafforzare il proprio contributo in favore della prevenzione e la portata del messaggio di sensibilizzazione”.