tennis,-atp-finals-di-torino:-achille-lauro-protagonista-del-grand-opening-show

ROMA – Le Nitto Atp Finals 2026 si preparano ad alzare il sipario con una serata-evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Protagonista della terza edizione del Grand Opening Show sarà Achille Lauro, che giovedì 12 novembre, dalle ore 21, trasformerà l’Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio. I biglietti saranno disponibili da domani, alle ore 12.00 su tickets.nittoatpfinals.com.

Achille Lauro, protagonista della nuova edizione, conferma la vocazione dell’evento a coniugare l’eccellenza sportiva con la grande musica e l’intrattenimento. Con centinaia di milioni di streaming e una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica, Achille Lauro è oggi una delle personalità più influenti della musica italiana. Artista che, tra musica, moda e spettacolo, ha ridefinito completamente il concetto di pop star in Italia, ha costruito un immaginario unico e riconoscibile, superando i confini tra discipline e linguaggi. Dopo un 2026 costellato di concerti sold out e in vista del tour negli stadi del 2027, l’artista sarà il protagonista assoluto della serata inaugurale delle Nitto Atp Finals.

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