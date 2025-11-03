Tennis, Binaghi: “Djokovic sarà al Masters a Torino”

Roma, 3 nov. (askanews) – A pochi giorni dal sorteggio delle ATP Finals che si terranno a Torino, arriva la rassicurazione ufficiale da parte del presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi: “Abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino”. La notizia risolve un enigma che aleggiava sul torneo: lo scorso anno Djokovic non aveva partecipato e in questa stagione non ha disputato match indoor, alimentando i dubbi sulla sua presenza.

Quanto a Musetti, Binaghi lo ha citato esplicitamente: “Musetti merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024”.

Il risultato? Con Djokovic in campo, il posto alle Finals per Musetti non può contare su un forfait d’oro: l’azzurro dovrà comunque conquistarsi la qualificazione sul campo, mirando a vincere il torneo 250 di Atene, organizzato dalla famiglia Djokovic, per sperare di entrare tra i migliori otto.

Da un lato, il ritorno di Djokovic rappresenta la garanzia di qualità e spettacolo per l’evento di Torino: la presenza del fenomeno serbo toglie ogni dubbio sull’appeal del torneo. Dall’altro, però, spalanca un bivio narrativo: Musetti, che ha sperato fino all’ultimo su un ripescaggio grazie a un forfait, ora si trova davanti alla sfida senza scorciatoie.

In una stagione dove i colpi di scena non sono mancati, questo annuncio fa pendere la bilancia verso una normalizzazione della gerarchia: i big 3 tornano, i giovani inseguono. E per Musetti, l’orizzonte si fa più nitido ma anche più arduo: non basta più sperare, bisogna colpire.

Infine, c’è sullo sfondo un effetto mediatico e organizzativo: la FIT ha aumentato di 700 i posti per ogni sessione delle Finals proprio alla vigilia di questa conferma ufficiale. Un segnale: quando il big player torna, si alzano le ambizioni, si cercano maggiori numeri.