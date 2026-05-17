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Tennis, Bolelli-Vavassori: “Dietro la vittoria c’è un lavoro immenso”
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Tennis, Bolelli-Vavassori: “Dietro la vittoria c’è un lavoro immenso”

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Roma, 17 mag. (askanews) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori celebrano con emozione la vittoria nella finale del doppio degli Internazionali d’Italia, conquistata contro Granollers/Zeballos al termine di una sfida intensa e combattuta.

“Ce l’abbiamo fatta, era un risultato che volevamo tanto e cercavamo da tempo. Vincere qui è un’emozione unica, il trofeo non è nostro ma di tutti perché ci avete trascinato”, ha dichiarato Bolelli durante la cerimonia di premiazione.

Il tennista azzurro ha poi sottolineato il valore del percorso compiuto insieme al compagno: “È un torneo che volevamo vincere e viene da un lavoro immenso. È un onore condividere il campo con Andrea che mi sta allungando la carriera. Io provo ad andare avanti perché qualche annetto ce l’ho ancora: spero ci toglieremo altre soddisfazioni”. Bolelli ha infine dedicato un pensiero commosso alla madre prima di lasciare la parola al compagno.

Emozionato anche Andrea Vavassori: “Condividere il tour con Simone è stupendo, così come avere due avversari come Granollers e Zeballos. È stato un percorso lungo quello fatto per poter scrivere il nome su questo torneo”, ha spiegato il piemontese, che ha poi dedicato la vittoria al padre commuovendosi visibilmente durante il discorso.

Il successo nella capitale rappresenta uno dei momenti più importanti della carriera della coppia azzurra, capace di imporsi in uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP.

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