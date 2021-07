Tennis, che impresa per Berrettini: è in semifinale a Wimbledon

ROMA – Storico traguardo per Matteo Berrettini: è in semifinale a Wimbledon. Il tennista romano numero 9 del ranking mondiale e 7 del seeding ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 19 in classifica Atp e 16esima testa di serie: 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 il risultato finale, in 3 ore e 4 minuti di gioco. È la prima volta che un italiano raggiunge la seminale a Wimbledon dopo 60 anni e l’impresa di Nicola Pietrangeli. Per Berrettini si tratta anche della seconda semifinale Slam in carriera dopo quella raggiunta a New York due anni fa. Venerdì affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto Roger Federer in tre set.

