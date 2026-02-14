sabato, 14 Febbraio , 26
tennis,-darderi-in-semifinale-a-buenos-aires
Tennis, Darderi in semifinale a Buenos Aires

Tennis, Darderi in semifinale a Buenos Aires

AttualitàTennis, Darderi in semifinale a Buenos Aires
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 14 feb. (askanews) – Luciano Darderi lancia la sua sfida in semifinale allo “IEB+ Argentina Open”, Atp 250 sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club (montepremi 675.310 dollari). Il numero 22 del mondo ha battuto con il punteggio di 7-5, 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez, ex numero 36 del mondo oggi 94 e giocherà oggi, giorno del suo 24mo compleanno, la sua prima semifinale nel torneo. A due vittorie dall’ingresso in Top 20, matematico in caso di conquista del titolo, Darderi giocherà a Buenos Aires la sua settima semifinale Atp, tutte disputate sulla terra battuta. Ritroverà Sebastian Baez, numero 34 del mondo che ha vinto il derby con Camilo Ugo Carabelli 4-7, 7-6(5) 6-2.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.