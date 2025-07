tennis,-darderi-trionfa-nel-torneo-di-bastad

Roma, 20 lug. (askanews) – Luciano Darderi è il nuovo campione dell’Atp 250 di Bastad. L’azzurro ha battuto in finale l’olandese De Jong con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Una gestione impeccabile da parte di Darderi, bravo a superare momenti di difficoltà come i tre game persi in apertura con una serie di tredici punti consecutivi per l’avversario. Luciano ottiene così il terzo titolo Atp in carriera, il secondo dell’anno dopo Marrakech. Con questo risultato tornerà in top 50 da lunedì (sarà n. 46 al mondo)