tennis,-djokovic-salta-roma:-momento-complicato

Roma, 29 apr. (askanews) – Novak Djokovic non parteciperà agli Internazionali di Roma di tennis. Troppo complicato, il momento del serbo che ad aprile ha giocato solo due partite entrambe concluse senza neanche vincere un set. Roma rimarrà dunque orfana del serbo che sulla terra capitolina ha vinto 6 volte arrivando in tutto 12 volte all’ultimo atto. Una ritirata programmata per il fuoriclasse serbo che dallo scorso agosto, quando ha centrato il titolo numero 99 alle Olimpiadi, sta cercando di togliersi l’ultima ciliegina di una carriera mostruosa. Ora Nole ha quasi un mese di tempo per preparare nel migliore dei modi il Roland Garros