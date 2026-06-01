tennis,-flavo-cobolli-ai-quarti-a-parigi

Roma, 1 giu. (askanews) – Flavio Cobolli conquista per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros. Il romano ha superato lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 19 minuti di gioco. Non è stata una sfida semplice per Cobolli, bravo però a gestire con maturità un avversario cresciuto alla distanza. Nei primi due set l’azzurro ha imposto il proprio ritmo, dominando gli scambi contro uno Svajda troppo passivo e incapace di contrastarne l’intensità. La partita è cambiata nel terzo parziale, quando l’americano ha alzato sensibilmente il livello, soprattutto al servizio e con il rovescio, trovando maggiore aggressività e conquistando con coraggio il tie-break. Nel quarto set la reazione di Cobolli è stata immediata: doppio break in avvio e match apparentemente in controllo sul 5-1. Quando tutto sembrava indirizzato verso una chiusura agevole, però, l’azzurro ha subito il ritorno di Svajda, perdendo cinque giochi consecutivi e sprecando anche un match point. Si è arrivati così a un tie-break combattutissimo, giocato punto su punto, in cui Cobolli ha ritrovato lucidità e sangue freddo per chiudere l’incontro. Per il tennista romano si tratta del secondo quarto di finale Slam della carriera dopo Wimbledon 2025, un risultato che lo proietta virtualmente all’11° posto del ranking ATP, con la top 10 ormai nel mirino. Cobolli tornerà in campo mercoledì contro il vincente della sfida tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo