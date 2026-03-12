giovedì, 12 Marzo , 26

Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20
Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20

(Adnkronos) –
Italtennis da record. Gli azzurri continuano a far sognare e a conquistare grandi risultati in giro per il mondo. Dopo il best ranking raggiunto pochi giorni fa da Flavio Cobolli (14), anche Luciano Darderi si prende la sua posizione più alta in carriera: dopo il ko di Arthur Fils ai quarti di Indian Wells (contro Alexander Zverev), l’azzurro è sicuro di entrare nella top 20 del ranking Atp e da lunedì 16 marzo sarà numero 18 in classifica
 

Gli altri due azzurri presenti nelle prime posizioni della classifica sono ovviamente Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5. Per la prima volta nella storia, dunque, l’Italia può vantare quattro giocatori insieme nella top 20.  

