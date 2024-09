Tennis, Jannik Sinner vince l’Open degli Stati Uniti

Battuto Taylor Fritz. Secondo slam in carriera

New York, 8 set. (askanews) – Jannik Sinner è il signore di New York. Secondo slam per l’azzurro dopo Melbourne. Battuto l’americano Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5 dopo 2h17′ di gioco. Signore indiscusso anche del cemento visto che ha vinto i due tornei su questa superficie. Ad assistere al memorabile match del numero uno al mondo tantissimi vip da Talylor Swift a Elon Musk. Un bilancio da favola per l’altoatesino che in questo 2024 aveva già messo 5 trofei in bacheca (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati) con un bilancio di 54 vittorie contro 5 sconfitte. Vittorie che diventano 55 con sei trofei all’attivo.