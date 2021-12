Domenica 2 gennaio si parte. Assegnata la prima wild card per il tabellone principale del Challenger Atp

Sarà l’azzurro Stefano Napolitano, già n.152 del mondo, la prima wild card che entra nel tabellone principale degli Internazionali Città di Forlì, primo torneo Challenger Atp che inizia al Tennis Club Villa Carpena (hard indoor) domenica 2 gennaio con le qualificazioni.

Di fatto è il torneo che apre la stagione del tennis internazionale in Europa, e ovviamente anche in Italia, che sarà l’evento apripista di una cinquina di tornei Challenger Atp in calendario tra gennaio e febbraio sempre a Forlì.

Nell’entry list dell’evento il numero 1 è il britannico Clarke, n.214 del mondo, poi il tedesco Stebe, n. 225 ma già top 100 Atp in passato. In tabellone per l’Italia Matteo Viola, Riccardo Bonadio e Francesco Forti.

Nelle quali il primo degli azzurri è il talento diciottenne Luca Nardi, poi Julian Ocleppo e Giovanni Fonio. Le prime due wild card delle qualificazioni sono state assegnate a Cesare Carpano e Pietro Buscaglione del Tennis Lab di Biella.

Il programma del primo dei cinque Challenger Atp in programma tra gennaio e febbraio a Forlì prevede domenica 2 gennaio il via alle qualificazioni, lunedì 3 gennaio gli incontri del tabellone principale, fino a domenica 9 gennaio, giorno della finale per il titolo del primo Città di Forlì 2022.

L’ingresso al torneo sarà gratuito fino a mercoledì 5 gennaio compreso, poi, da giovedì 6 fino a domenica 9 gennaio ingresso a pagamento con info e prenotazioni su azzurroservice.net

L’articolo Tennis, l’azzurro Stefano Napolitano agli Internazionali Città di Forlì proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento