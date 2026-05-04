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Tennis, le azzurre e gli azzurri ricevuti al Quirinale da Mattarella
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Tennis, le azzurre e gli azzurri ricevuti al Quirinale da Mattarella

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Le Nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e Coppa Davis 2025

Roma, 4 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al quirinale le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis nel 2025. “Un onore e un privilegio rappresentare la Nazionale e portare il nostro Tricolore nel mondo” ha detto Elisabetta Cocciaretto, in rappresentanza della nazionale italiana femminile, rivolgendosi al capo dello Stato. “Signor presidente, è un’emozione forte essere ricevuti qui al Quirinale – ha sottolineato Flavio Cobolli, in rappresentanza della squadra italiana vincitrice della Coppa Davis -. Questo non è solo un incontro, ma il riconoscimento di avere il nostro Paese vicino. Alla Coppa Davis non siamo mai da soli – ha aggiunto il tennista azzurro – c’è un Paese intero che ci guarda e nei momenti decisivi questo fa la differenza”. Al termine degli interventi, Cobolli e Cocciaretto hanno regalato al presidente Mattarella le due Coppe. Presente, tra gli altri, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

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