“Il tennis mi ha mostrata al mondo e mi ha mostrato di che pasta ero fatta. E’ grazie al tennis che mi sono messa alla prova ed è col tennis che ho misurato la mia crescita. E qualsiasi cosa sceglierò per il mio prossimo capitolo, qualunque sarà la mia prossima montagna, continuerò a spingere, ad arrampicarmi, a crescere. Addio tennis”. Per Maria Sharapova è arrivato il momento di dire basta. A 32 anni, la bella siberiana annuncia in una lunga lettera pubblicata su “Vanity Fair” il suo ritiro. Una decisione quasi inevitabile per chi, abituata a dettare legge nel circuito,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tennis, Maria Sharapova annuncia il ritiro a 32 anni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento