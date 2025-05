tennis,-mattarella-a-paolini:-“serata-indimenticabile”

Roma, 17 mag. (askanews) – “Una serata indimenticabile”, ma ora “pensiamo a domani” riferendosi alla finale di doppio con Sara Errani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla vittoria agli Internazionali Bnl d’Italia di Jasmine Paolini si è intrattenuto con la tennista azzurra e il presidente della Fitp, Angelo Binaghi.

“Straordinaria, complimenti. Questa è una giornata storica per te” ha detto Mattarella a Jasmine Paolini. “Questa è per lei”, ha detto la tennista con la coppa in mano, “No, non la merito”, ha risposto Mattarella che ha posato con la tennista che ha replicato “allora facciamo una foto”.

E il Presidente: “Serata indimenticabile, domani altrettanto. Bravissima” e poi l’invito a non stancarsi. Prima di andare dal Foro Italico, però, un altro fuori programma. Scortato dalla figlia Laura, Mattarella ha salutato anche i tifosi, firmando anche qualche autografo. (foto Fb Instagram FITP)