tennis,-musetti-al-terzo-turno-agli-us-open

Roma, 28 ago. (askanews) – Lorenzo Musetti conquista l’accesso al 3° turno degli Us Open, dopo aver battuto col punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 il belga Goffin in 2 ore e 3 minuti. Le maggiori preoccupazioni per il carrarino si sono materializzate nei primi game, ma ha saputo resistere e rispondere a suon di rovesci. Decisamente più in scioltezza, poi, il secondo parziale dove non ha concesso nulla all’avversario, mentre il belga si è arreso dopo un sussulto di reazione in avvio di terzo set. Musetti sogna ora il derby azzurro contro Cobolli.