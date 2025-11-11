mercoledì, 12 Novembre , 25
tennis,-musetti-batte-de-minaur-in-tre-set-alle-atp-finals
Tennis, Musetti batte De Minaur in tre set alle Atp Finals

Tennis, Musetti batte De Minaur in tre set alle Atp Finals

AttualitàTennis, Musetti batte De Minaur in tre set alle Atp Finals
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 nov. (askanews) – Lorenzo Musetti ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur nel secondo turno delle Atp Finals di Torino. Dopo aver conquistato il primo set 7-5, l’azzurro ha perso il secondo 6-3 e in rimonta ha vinto il terzo 7-5, mandando in estasi la Inalpi Arena. Il match, molto equilibrato, è durato due ore e 47 minuti. Con questo risultato il carrarese ha ancora una possibilità di accedere alla semifinale: giovedì affronterà il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nella partita decisiva «La stanchezza si è fatta sentire – le parole di Musetto – facevo fatica ma ho scalato dentro di me con la poca energia rimasta. Senza i tifosi non sarebbe stato possibile, sono molto contento. Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, sono solo per me ma per tutta la mia famiglia che mi supporta ogni giorno. Lavoro costantemente, spesso le persone si dimenticano che siamo esseri umani. Non è facile performare al top ma ho fatto un salto di qualità e sono sicuro che negli anni passati non sarei riuscito a vincerla».

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.