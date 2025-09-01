lunedì, 1 Settembre , 25

tennis,-musetti-batte-munar-e-vola-ai-quarti-negli-us-open
Tennis, Musetti batte Munar e vola ai quarti negli Us Open

Tennis, Musetti batte Munar e vola ai quarti negli Us Open

AttualitàTennis, Musetti batte Munar e vola ai quarti negli Us Open
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 1 set. (askanews) – Lorenzo Musetti conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale degli US Open! Dopo Roland Garros e Wimbledon, arriva anche la firma sulla superficie meno preferita, il cemento. Battuto, anzi, annientato agli ottavi Jaume Munar, 44 del mondo, con i parziali di 6-3, 6-0, 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un’autentica lezione di tennis (81% di punti vinti con la prima, 7 break, 26 vincenti a 6) e le solite magie che ormai lo contraddistinguono. Lorenzo, virtualmente n°9 del mondo, attende ora il vincente di Sinner-Bublik.

