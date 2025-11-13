tennis,-musetti-fuori-dalle-atp-finals,-alcaraz-vince-in-due-set

Milano, 13 nov. (askanews) – Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti 6-4, 6-1 in un’ora e 23 minuti di gioco. Una partita divisa in due parti: nel primo set c’è stato tanto equilibrio, con lo spagnolo che ha strappato la battuta all’azzurro nel decimo game, chiudendo avanti 6-4 in 45 minuti. Nel secondo set, invece, molto più controllo di Alcaraz che ha conquistato il break sia nel quarto che nel sesto game (dopo aver annullato anche due palle del controbreak). Con questo risultato, Lorenzo Musetti è eliminato dalle Atp Finals, mentre Alcaraz (qualificato alle semifinali nel suo gruppo insieme a De Minaur) ha la certezza di chiudere l’anno da numero 1 al mondo.

In conferenza stampa dopo l’eliminazione, il tennista carrarino ha spiegato che “vista la mia condizione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo Volandri e abbiamo deciso che, data anche la mia situazione fuori dal campo, per quest’anno non giocherò la Coppa Davis. C’è molto rammarico e molto dispiacere”.

Per quanto riguarda la partita giocata contro Alcaraz, Musetti ha detto “ho cominciato bene, servendo molto bene. L’unica chance che avevo per fare partita contro Carlos. Gli auguro il meglio per la semifinale. Sapevo che Carlos voleva vincere. Ha servito molto bene, mi ha messo pressione negli scambi. L’avevo visto in questa superficie con molti up and down, oggi invece è stato solido. Devo ancora scoprire come battere Jannik e Carlos. Hanno qualcosa di diverso dagli altri. Il modo in cui si muovono negli scambi è la cosa più impressionante, oltre al modo in cui sono capaci di passare da attacco a difesa”.

Infine sul 2026 ha rimarcato “spero di migliorare sempre di più. Il lato fisico è stato quello che mi ha dato più problemi. Sono orgoglioso di questo torneo, abbiamo due semifinali azzurre con Sinner e Bolelli-Vavassori. È stato un anno fantastico per il tennis italiano. Ma sapremo essere ancora più sorprendenti”.