tennis,-paolini:-“gli-ultimi-mesi-molto-dura”

Roma, 4 lug. (askanews) – Emozionata Jasmine Paolini alla fine del match che gli è valso l’approdo agli ottavi di finale di Wimbledon: “Gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri. Sono felice di come sono stata in campo, affrontare Sakkari è dura. L’ultima volta con lei ho perso, stavolta mi sono divertita in campo ed è una bellissima sensazione. Sono veramente felice. Quest’anno è stata una montagna russa: mi sono infortunata a Parigi, sono arrivata qui senza aspettative. Sono felice, spero di giocare un’altra buona partita”.