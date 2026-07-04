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Tennis, Paolini: “Gli ultimi mesi molto dura”
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Tennis, Paolini: “Gli ultimi mesi molto dura”

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Roma, 4 lug. (askanews) – Emozionata Jasmine Paolini alla fine del match che gli è valso l’approdo agli ottavi di finale di Wimbledon: “Gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri. Sono felice di come sono stata in campo, affrontare Sakkari è dura. L’ultima volta con lei ho perso, stavolta mi sono divertita in campo ed è una bellissima sensazione. Sono veramente felice. Quest’anno è stata una montagna russa: mi sono infortunata a Parigi, sono arrivata qui senza aspettative. Sono felice, spero di giocare un’altra buona partita”.

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