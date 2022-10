Tennis, parte l’Atp 250 di Napoli

Domani l’inaugurazione del torneo

Domani pomeriggio alle ore 18:30 presso la Welcome Area del Tennis Club Napoli,

prenderà ufficialmente il via la Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, con un

aperitivo di benvenuto offerto dall’organizzazione. Gli eventi si protrarranno poi per

l’intera durata del torneo.

Sabato 15 ottobre sarà aperto al pubblico il Villaggio della Tennis Napoli Cup by Banca

di Credito Popolare, allestito da piazza della Repubblica fino alla Rotonda Diaz, contiguo

al Tennis Club Napoli.

Il percorso, con 22 stand allestiti, avrà ingresso gratuito e introdurrà gli appassionati al mondo dell’ATP 250 di Napoli che si disputerà dal 17 al 23 ottobre, con le qualificazioni in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Un brindisi speciale – mercoledì 19 ottobre, partiranno invece le attività collaterali

durante il torneo. Alle ore 19, presso l’Hospitality Piscina all’interno del club, è previsto

un aperitivo musicale dedicato alla Fondazione Cannavaro-Ferrara, con la

partecipazione di Paolo e Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia dei Mondiali del 2006 e

vincitore del Pallone d’Oro lo stesso anno, e di Ciro e Vincenzo Ferrara.

Giovedì 20 ottobre alle ore 19, prevista una visita alla Cappella San Severo, che ospita

fra i tanti capolavori il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino.

Sabato 22 ottobre gran finale con un doppio appuntamento: alle ore 11, al Tennis Club Napoli, la presentazione del libro “Scent of Tailoring – Volume 2” di Fabio Attanasio, powered by Vitale Barbaris Canonico. Alle ore 19 presso Villa Pignatelli, invece, il ricevimento ufficiale della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, con musica live e DJ set.

