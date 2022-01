Tennis, Pavel Kotov trionfa al Challenger Città di Forlì 3

Al Villa Carpena il russo batte il francese Halys 7-5 6-7 6-3

Due vittorie in meno di due mesi. Pavel Kotov (nella foto) si conferma re di Romagna. Il 23enne russo ha vinto il Challenger Città di Forlì 3 dopo aver conquistato appena il 12 dicembre scorso un altro Challenger sempre nella città romagnola e sempre sulla superfice veloce del TC Villa Carpena.

Kotov ha battuto dopo una battaglia di 2h36′ il francese Quentin Halys, n.148 del mondo e testa di serie numero 2 del torneo, 7-5 6-7 (5) 6-3. Per Kotov la vittoria forlivese significherà domani il best ranking nella classifica Atp, salendo dal n.238 fino al n.180, sesto giocatore russo della classifica mondiale, subito dietro campioni come Medvedev, oggi n.1 del mondo, Rublev, Khachanov, Karatsev, Safulin. Un risultato importante che conferma come Pavel Kotov è uno dei giocatori più interessanti e in forma del circuito internazionale.

“Voglio ringraziare l’organizzazione che qui a Forlì, in tempi di Covid è stata davvero eccezionale. Non pensavo di vincere due volte nello stesso circolo, felice che sia successo in questo torneo italiano – ha spiegato Kotov -, anche perché la finale è stata dura e sempre in equilibrio.

Ora spero che con i punti conquistati a Forlì possa dare la scalata a migliori posizioni della classifica mondiale che mi permetteranno di giocare in un prossimo futuro i tornei del circuito Atp Tour”.

