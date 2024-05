tennis,-previsioni-meteo-aeronautica-militare-agli-internazionali

Radar, sensori e unità mobile per aggiornamenti ogni mezz’ora

Roma, 13 mag. (askanews) – Un Radar Meteorologico, una Unità Meteo Mobile – UMM e tre stazioni meteo tattiche – (TACMET, con il supporto tecnico del Re.S.I.A. – Reparto Sistemi Informativi Automatizzati di Roma-Acquasanta e della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT): l’Aeronautica Militare scende in campo fornendo un servizio meteo in tempo reale per gli Internazionali Bnl di Italia di tennis in corso a Roma al Foro Italico.Per tutta la durata del torneo (fino al 19 maggio), grazie a un accordo con Sport e Salute, l’unità mobile fornirà la situazione meteo ogni mezz’ora, con la massima precisione, su temperatura, rischio di precipitazioni. Il tutto grazie a specifici sensori installati, posizionati e configurati in diversi punti del Foro Italico.Come spiega il Maggiore Alessandro Turchetti, del Servizio Meteorologico Aeronautica militare. “Abbiamo installato dei sensori e un radar meteo che ci danno in tempo reale le informazioni meteorologiche necessarie: pressione, temperatura, umidità, direzione e intensità del vento, ma anche copertura nuvolosa e precipitazioni atmosferiche. Siamo in grado di individuare in tempo reale quali sono le aree interessate dalle piogge e poter dare un supporto meteorologico a brevissima scadenza alle attività decisionali della direzione di gara”.Le infrastrutture meteo forniscono supporto a un team di previsori e osservatori meteorologici del CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale, dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia e di altri Reparti meteo dislocati in tutto il Paese, per assicurare alla Direzione del Torneo il contributo necessario all’organizzazione delle varie sessioni di gara, l’avvio dei match o la ripresa a seguito delle eventuali interruzioni dovute ad avverse condizioni meteorologiche.