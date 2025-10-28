tennis,-sinner-a-parigi:-“tornare-numero-1-obiettivo-per-il-2026″

martedì, 28 Ottobre , 25

Roma, 28 ott. (askanews) – In un fine stagione che aveva già mostrato segni di stanchezza  ma anche di concretezza  Jannik Sinner appare davanti a un nuovo bivio tecnico e mentale. Domani alle 15 affronterà il belga Zizou Bergs nella sua prima uscita al Masters 1000 di Parigi: un match che vale più del semplice proseguimento del tabellone. Dopo la finale di Vienna, Sinner ha ammesso di essere “un po’ stanco” per aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica. Eppure ha subito precisato: “Il fisico sta bene, sono molto concentrato e speriamo di riuscire a giocare un gran tennis”. Sinner traccia un bilancio della stagione individuando il momento clou nel trionfo a Wimbledon, “il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore. Ma la stagione è stata incredibile, ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita. C’è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino: l’anno scorso feci un’ottima corsa e quest’anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c’è questo torneo qui, che l’anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà”. Chiudere l’anno come numero 1 “è impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando, sarà l’obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa. Dicembre, come già accaduto l’anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti. So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest’anno”. Impossibile anche che cambi idea in merito alla rinuncia alle Finals di Davis? “La decisione è presa. E su quest’argomento ho già detto tutto qualche giorno fa”.

