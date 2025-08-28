giovedì, 28 Agosto , 25

Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio

(Adnkronos) - Inizia con una sconfitta il campionato...

Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov

(Adnkronos) - Jannik Sinner c'è e agli Us...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2: viola qualificati alla fase campionato

(Adnkronos) - La Fiorentina supera il playoff e...
Tennis, Sinner al terzo turno agli Us Open

Roma, 28 ago. (askanews) – Jannik Sinner è al terzo turno degli US Open grazie alla vittoria in tre set su Alexei Popyrin: 6-3, 6-2, 6-2 il punteggio in poco più di due ore di gioco. Un’ottima prestazione dell’azzurro che ha trovato un avversario di livello superiore rispetto all’esordio, ma con altrettanta tranquillità è riuscito a rendere la partita semplice. Sinner ha messo poche prime in campo (51%), ma è stato impeccabile sulle palle break (5 su 5 annullate) e ha giocato ad altissimo livello in risposta. Jannik tornerà in campo sabato contro Denis Shapovalov

