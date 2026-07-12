tennis,-sinner-batte-zverev-e-conquista-di-nuovo-wimbledon

Roma, 12 lug. (askanews) – Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon battendo in quattro set il tedesco Alexander Zverev in quasi quattro ora di gioco, con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4.

Jannik Sinner si conferma il re di Wimbledon. Il numero uno del mondo difende con successo il titolo conquistato dodici mesi fa e conquista il suo secondo trofeo consecutivo sull’erba dell’All England Club, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due, con il punteggio di 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco.

È stata una finale di altissimo livello, giocata sul filo dell’equilibrio per oltre due set, con entrambi i protagonisti protagonisti di una battaglia soprattutto al servizio. Nel primo parziale non si registra alcun break e il tie-break diventa inevitabile. Qui Zverev dimostra grande lucidità nei punti decisivi, annulla due set point e si impone 9-7, portandosi avanti dopo un’ora e cinque minuti di gioco.

La reazione di Sinner, però, è quella del campione. Nel secondo set l’azzurro alza progressivamente il livello del proprio tennis, trova maggiore continuità da fondo campo e aumenta l’efficacia della risposta. Anche questa volta si arriva al tie-break, ma il copione cambia completamente: il numero uno del ranking domina il gioco decisivo per 7-2, ristabilendo la parità dopo oltre due ore di una sfida intensissima.

L’inerzia del match passa definitivamente dalla parte dell’italiano. Nel terzo set Sinner continua a mettere pressione al servizio dell’avversario e, dopo aver annullato l’unica palla break concessa, trova il primo break dell’incontro nell’ottavo gioco, chiudendo poi il parziale per 6-3.

Nel quarto set Zverev prova a restare agganciato alla partita, ma Sinner appare ormai padrone del confronto. Il break decisivo arriva nel settimo game grazie a una straordinaria serie di risposte aggressive che costringono il tedesco all’errore. Da quel momento il campione altoatesino non concede più nulla nei propri turni di battuta e chiude l’incontro al primo match point con il punteggio di 6-4, alzando ancora una volta il trofeo più prestigioso del tennis mondiale.

Per Sinner si tratta del 30° titolo ATP in carriera, del sesto successo stagionale e soprattutto del quinto torneo del Grande Slam, il primo conquistato nel 2026, che consolida ulteriormente la sua leadership nel ranking mondiale. Il successo rappresenta inoltre la sua centesima vittoria nel circuito ATP, un traguardo simbolico che conferma la straordinaria continuità dell’azzurro ai massimi livelli.

Nonostante la sconfitta, Alexander Zverev esce comunque rafforzato dal torneo londinese. Grazie ai punti conquistati raggiungerà infatti la seconda posizione della classifica mondiale, superando Carlos Alcaraz, al termine di un Wimbledon che lo ha visto tornare protagonista fino all’ultimo atto.

Con il bis sull’erba di Londra, Sinner entra sempre più nella storia del tennis italiano e internazionale, confermandosi il punto di riferimento del circuito maschile e l’uomo da battere anche in questa stagione.